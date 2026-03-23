В США раскрыли четыре сценария для войны на Ближнем Востоке

США рассматривают четыре сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, однако ни один из них не выглядит выгодным для Вашингтона. Об этом пишет журнал The Economist.

В публикации отмечается, что у Белого дома есть четыре возможных варианта действий на фоне продолжающихся уже четвертую неделю боевых действий. По данным издания, речь идет о переговорах, выводе войск из региона, продолжении конфликта или его эскалации. При этом, как подчеркивается, ни один из этих вариантов не считается хорошим.

Журнал также указывает, что достижение соглашения о прекращении огня выглядит наименее вероятным сценарием. Сложности, как отмечается, могут возникнуть уже на этапе выбора посредника. Кроме того, ограниченная сделка, предполагающая смягчение санкций в обмен на ограничения ядерной программы, не сможет решить проблему в полной мере.

Среди других вариантов рассматривается возможность завершить войну, объявив о разрушении военного потенциала Ирана.

Еще один сценарий предполагает продолжение военных действий против Ирана в течение нескольких недель. По информации издания, такой вариант поддерживают многие израильские чиновники.

Четвертый вариант связан с возможными ударами США по электростанциям Ирана и высадкой десанта для захвата острова Харк. При этом подчеркивается, что такой шаг связан с серьезными рисками, а страны Персидского залива могут столкнуться с дополнительной угрозой.

В материале также говорится, что ни один из перечисленных сценариев в действительности не приведет к окончанию войны.