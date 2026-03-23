В Турции сделали резонансное заявление по поводу войны в Иране

На фоне стремительной эскалации военных действий между Ираном и американо-израильской коалицией Турция столкнулась с растущим давлением, которое вынуждает ее отойти от привычной политики сбалансированного нейтралитета. Как пишет в понедельник, 23 марта, турецкая газета Ekonomim, вероятность расширения конфликта, включая возможное проведение наземной операции, объективно сужает пространство для маневра Анкары.

Поводом для беспокойства турецких аналитиков стали сообщения о том, что Пентагон уже подготовил детальные планы развертывания наземных войск в Иране. Как ранее сообщил телеканал CBS News со ссылкой на осведомленные источники, американское военное командование готовит для администрации президента Дональда Трампа полный спектр военных сценариев на случай дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это означает, что конфликт, который пока ограничивался ракетными и авиационными ударами, может перейти в новую, более опасную фазу.

«По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», — отмечает издание. В публикации подчеркивается, что активное участие в конфликте государств Персидского залива и других союзников Вашингтона создает для Анкары сложный геополитический выбор.

Турция, которая на протяжении последних недель пыталась выступать в роли посредника и призывала стороны к деэскалации, рискует потерять этот статус. Газета указывает, что любое участие Анкары в региональных инициативах, особенно если они будут восприняты как поддержка одного из противоборствующих лагерей, может быть расценено как отход от нейтралитета. Это, в свою очередь, осложнит ее традиционную роль медиатора в ближневосточных кризисах.

Помимо политических рисков, сохранение нейтралитета имеет для Турции и критическое экономическое значение. Анкара поддерживает тесные торговые связи с Ираном, особенно в энергетической сфере, одновременно являясь членом НАТО и важным партнером США. Ослабление нейтральной позиции, как предупреждает Ekonomim, может привести к серьезным экономическим издержкам, включая санкционное давление и потерю важных рынков.

Конфликт, начавшийся 28 февраля с ударов США и Израиля по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, продолжается уже почти месяц. За это время стороны обменялись многочисленными ударами, жертвами которых становятся не только военные, но и гражданские лица. Вашингтон и Тель-Авив, изначально заявлявшие о превентивном характере своих действий для предотвращения ядерной угрозы, теперь открыто говорят о желании сменить власть в Иране. В этих условиях Турции, балансирующей между союзническими обязательствами и собственными экономическими интересами, становится все труднее оставаться в стороне.

