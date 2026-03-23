Секретное оружие Ирана: в Ормузском проливе нашли флот мини-подлодок

СМИ заявили о большой угрозе для США и Израиля в Ормузском проливе — иранском флоте мини-подлодок «Гадир». Как сообщает aif.ru, военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, для чего они созданы и какую цель способны выполнить.

Эксперт объяснил, что «Гадир» представляют собой дизель-электрические субмарины порядка 30 метров в длину с экипажем из семи человек. У Ирана может быть до 20 подобных подлодок.

«На подлодке предусмотрены два торпедных аппарата, которые позволяют запускать не только торпеды, но и противокорабельные ракеты, а также выставлять мины. Автономность плавания может составлять до 1000 километров. Подлодки предназначены для контроля за прохождением судов в Ормузском проливе и обеспечения безопасности прибрежных вод Ирана», — объяснил Кнутов.

Он заметил, что Иран не распространяет информацию о технических характеристиках этих подлодок. Предположительно, субмарины разрабатывались совместно с КНДР. Сами корабли не входят в состав флота Ирана и выделены в отдельную флотилию, которая подчиняется КСИР.