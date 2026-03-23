Стало известно о разрушениях в Ленобласти после налета дронов ВСУ

В порту Приморска в Ленинградской области произошло возгорание после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О разрушениях в Ленобласти после налета ВСУ стало известно из публикации главы региона Александра Дрозденко в Telegram.

По словам чиновника, после удара ВСУ в порту загорелась емкость с топливом.

«Ведется тушение, персонал эвакуирован», — поделился подробностями он.

Как ранее сообщили в Минобороны России, атаке ВСУ подверглись 12 российских регионов, среди которых Курская, Ленинградская и Новгородская области.