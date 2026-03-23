Названо число сбитых над Россией за ночь беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над регионами РФ 249 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все перехваченные и уничтоженные аппараты были самолетного типа.

Отмечается, что БПЛА были перехвачены над 12 регионами РФ, а также над акваторией Азовского моря.

Так, силы ПВО нейтрализовали дроны над Белгородской, Брянской, Владимирской и Калужской областями, а также над Курской, Ленинградской, Новгородской и Псковской.

Кроме того, часть БПЛА была сбита над Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, отмечается в сообщении ведомства.

Рано утром губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом перехвачены свыше 50 беспилотников. По состоянию на 5:22 мск отражение атаки все еще шло.