ВВС Израиля нанесли удар по мосту Эд-Далафа на юге Ливана

Израильские ВВС вывели из строя мост Эд-Далафа, соединяющий Южный Ливан с регионом Западное Бекаа и горным массивом Шуф. Об этом сообщило агентство NNA.

Каке отмечается в сообщении, выведенный из строя объект инфраструктуры был ключевой транспортной артерией. Он находился в 30 км от границы с Израилем, мост пересекал горное ущелье, по которому течет река Литани.

Отмечается также, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заранее предупредила жителей региона о предстоящем авиационном ударе по мосту и предложила местным жителям выехать на север к реке Захрани. Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что операция по уничтожению мостов на юге Ливана проводится для того, чтобы предотвратить переброску подкрепления и оружия шиитского движения «Хезболла».

До этого Израиль взял в плен несколько членов «Хезболлы» из отряда «Радван». это произошло в ходе операции по поиску оружия. Бойцы «Хезболлы», по данным пресс-службы ЦАХАЛ, планировали оборудовать огневую позицию для запуска противотанковых ракет.