Ракетную опасность объявили в российском регионе

Ракетную опасность объявили на территории Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков, разместив пост в своем канале на платформе Мах.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!», — отмечается в публикации.

Местных жителей предупредили, что если они находятся дома, то нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой. В случае, если человек находится на улице, то необходимо зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 13 раз пытались атаковать регион. Вражеские силы шесть раз применяли артиллерию по отселенным районам области.