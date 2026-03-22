В националистическом батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) призвали украинских военнослужащих дезертировать из других подразделений и переходить к ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что соответствующее предложение было опубликовано на официальных ресурсах медийной 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов».

Кроме того, по словам собеседника агентства, до этого к подобным действиям призывало командование 33-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начальник подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) Константин Немичев.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил силы «Азова» против российских войск в зоне СВО. Он отметил, что того «Азова», который Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Мариуполе, уже нет, однако было бы неправильно преуменьшать силу противника.