Генсек НАТО обратился к Трампу по Ормузскому проливу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил президента США Дональда Трампа проявить понимание по вопросу помощи стран альянса Вашингтону в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает CBS News.

Он отметил, что понимает разочарование Трампа, но также попросил понимания с его стороны, ведь странам, которые «хоть и по веским причинам» не были уведомлены о первоначальной атаке на Иран, нужно подготовиться.

Рютте добавил, что 22 государства, включая ряд стран Североатлантического альянса, обсуждают способы обеспечения безопасности для судов в Ормузском проливе, все усилия возглавляет Великобритания.

Пезешкиан: Ормузский пролив закрыт для стран, которые нарушают границы Ирана

До этого Трамп заявил, что НАТО без США является «бумажным тигром», а также добавил, что альянс не пришел на помощь США в Ормузском проливе, потому что блок слаб.

16 марта Трамп раскритиковал союзников по НАТО за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива. Он заявил, что Вашингтон 40 лет защищает своих партнеров и те «должны вприпрыжку бежать на помощь».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.