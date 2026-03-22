Вновь всплыли данные о том, что в действительности происходило в поселке городского типа Буча под Киевом в начале СВО. Житель украинской столицы, представившийся как Пуш, накануне был задержан сотрудниками ТЦК (украинские военкоматы). Впоследствии он сбежал из учебной части ВСУ.

© Российская Газета

По его словам, российские военные за тот месяц, что были в Буче, запомнились местным жителям адекватным поведением. А после их ухода из поселка начали происходить странные события.

"После того как российские войска вышли из Бучи, я ездил туда волонтером и общался с местными, - рассказал Пуш в интервью на YouTube-канале Walk&Talk, которое цитирует Украина.ру. - Были какие-то бабки полусумасшедшие, которые рассказывали, что "злые русские войска расстреляли мужика, три метра не добежавшего до подвала". Но большинство говорили, что русские были нормальными, - рассказал Пуш. - Они спускались в подвалы, где жили гражданские лица. Осматривали, понятное дело, на какие-то запрещенные вещи. Узнавая, что у людей есть дети, приносили в следующий раз какие-то конфеты, сладости".

Кроме того, российские военные открывали магазины, поскольку украинская власть делать это не собиралась.

"Понимая, что не привозятся ни продукты, ни одежда, ничего, ни медикаменты, открывали магазины. Просили об одном: "Не разносите магазин". То есть возьмите все, что вам надо, но не творите погром, чтобы потом не сказали, что это мы разгромили", - рассказал Пуш.

Киевлянин признался, что не видел ни одной видеозаписи, сделанной местными жителями, на которой были бы видны на улицах тела погибших мирных граждан. И добавил, что верит показаниям этих людей.

"Нет ни одного видео, где лежали якобы убитые, то есть люди, которые на момент оккупации жили на территории населенного пункта - нет ни одного видео, где бы местный житель вышел и на телефон снял, как лежат горы трупов возле его дома, - отметил он. - Когда ушли войска, три дня, ребята говорят, не было никакой связи. Хотя до этого месяц они жили в оккупации, и можно было скакать между мобильными операторами, и связь была всегда".

"Скорее всего, работали какие-то мощные глушилки, которые делали свое дело, когда наше правительство раскладывало картинку по улицам", - рассказал Пушу один из жителей Бучи, считающий, что отключение связи было намеренным.

Оно понадобилось для антироссийских провокаций, появившихся позднее в информационном пространстве.

"Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей", - рассказывал ранее французский волонтер и писатель Адриан Боке.

Он добавил, что неподалеку находились журналисты, которые начинали снимать, как только образовывалась группа тел.

Напомним, российские войска были выведены из поселка Буча в Киевской области 30 марта 2022 года. Его они заняли в самом начале спецоперации. Через три дня после вывода ВС РФ украинская сторона привезла в город иностранных журналистов и демонстрировала им лежащие на улицах трупы мирных жителей, якобы убитых российскими солдатами и офицерами. При этом спутниковые снимки местности, сделанные в дни присутствия в поселке наших военных, не запечатлели никаких убитых. В Минобороны России опровергли все обвинения.