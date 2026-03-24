«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных послания

«Радиостанция Судного дня» днем 23 марта передала в эфир два загадочных послания. Их опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

В 15:33 по московскому времени вышла шифровка со словом «тминохорь». Затем в 17:14 радиостанция передала еще одно слово — «старовенный».

«Радиостанция Судного дня» передала три новых загадочных сообщения

Всего за день «жужжалка» выдала в эфир три послания, первое прозвучало еще утром. Тогда слово «задаточный» впервые прозвучало в передачах УВБ-76.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.