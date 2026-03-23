СМИ подтвердили повреждение новейшего американского самолета над Ираном

Летчик, управлявший стелс-истребителем пятого поколения F-35A Военно-воздушных сил США, получил ранения во время выполнения боевого вылета в воздушном пространстве Ирана. Об этом, ссылаясь на информированные источники, сообщает американский военный журнал Air & Space Forces Magazine (ASFM).

По сведениям собеседников издания, пилот получил осколочные ранения после того, как 19 марта его самолет был поврежден в ходе боевого задания над Ираном. Предположительно, F-35 поразили запущенной с земли зенитной управляемой ракетой.

20 марта издание Military Watch Magazine предположило, что F-35, выполнявший задачу в центральной части Ирана, мог быть подбит ракетой мобильного зенитного комплекса ближнего радиуса Majid.

За день до этого Тегеран сообщил о поражении американского истребителя пятого поколения F-35. В Центральном командовании армии США факт инцидента подтвердили, но заявили, что F-35 «благополучно приземлился» на одной из авиабаз. Подробности — в материале «Газеты.Ru».