Украина отказалась обучать военных за рубежом

Командование ВСУ больше не будет обучать солдат за границей,

потому что у западных инструкторов не хватает опыта. Об этом заявил представитель украинского генштаба Евгений Межевикин, пишет издание «Страна».

Межевикин заявил, что от некоторых зарубежных программ отказались, поскольку партнёры «не понимают процессов».

По его словам, обучение на Украине упрощает логистику и сокращает время подготовки личного состава.

На Украине заявили о новой военной стратегии против России

Ранее в ВСУ утверждали, что тренируют личный состав за границей из-за угрозы обстрела полигонов на Украине.

Сегодня стало известно, что ВСУ перебросили группу штурмовиков, обучавшихся в Польше, в Сумскую область.