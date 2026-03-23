На Украине заявили о пересмотре военной стратегии против РФ

«Ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс РФ при гарантиях сохранения западной поддержки», – пишет «Известия» со ссылкой на украинское СМИ. Отмечается, что для Украины затяжной конфликт в Иране представляет собой риск значительного сокращения европейской помощи. Также это может негативно сказаться на экономике страны, приводя к росту цен на топливо и удобрения. При этом, в наиболее уязвимом положении окажется металлургическая отрасль. Аграрный сектор, хотя и сохранит стабильный спрос на свою продукцию, столкнется с увеличением себестоимости производства. Ранее сообщалось, что президент США раскрыл Европе правду об исходе СВО. Политик четко обозначил свою позицию, заявив, что Киев ослабевает, а Россия сохраняет свою мощь, и исход конфликта предрешен. Напомним, главным проигравшим в результате военной операции США и Израиля против Ирана оказалась Украина. Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Светлана Возмилова