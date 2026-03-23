Российский боец ликвидировал четыре «Бабы-яги» ВСУ

Командир взвода БПЛА лейтенант Максим Давыденко в ходе боевого дежурства лично уничтожил четыре гексакоптера Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба-яга». Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что российский боец обнаружил украинские беспилотники во время боевого дежурства. Благодаря действиям Давыденко не было допущено потерь среди личного состава, подчеркнули в ведостве.

Ранее разведчик, оператор БПЛА 4-й бригады группировки войск «Южная» сообщил, что операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил (ВС) России ловят дроны ВСУ при помощи веревки и гайки. По его словам, таким образом сбивается и тяжелый дрон типа «Баба-Яга». По словам разведчика, эта технология помогает экономить российские дроны.