Опубликованы кадры новых ударов ВКС России по позициям противника в Сумской области и ДНР.

В первом случае целью серии ФАБ-500 стала база 105-й бригады территориальной обороны на окраине села Великая Писаревка. Украинские военные расположились на маслозаводе, где было достаточно места для размещения как техники, так и личного состава.

Правда, после прилета уже нельзя понять, где подсолнечный жмых, а где отжимки штурмовиков ВСУ.

ФАБ-3000 ударила в склад украинских дронов в Константиновке. Операторы БПЛА противника используют многоэтажки на окраинах разными способами: в квартирах хранят дроны, устраивают пункты управления и живут сами, на крышах устанавливают ретрансляторы и запускают дроны.

Поражают такие здания тоже комплексно: тяжелая бомба влетела в нижний этаж, сложив все верхние. В облаках пыли на землю градом ссыпались операторы и ретрансляторы. А FPV-дроны, которые украинцы так и не успели запустить, отправились в свой единственный полет.