У побережья ОАЭ рядом с сухогрузом взорвался снаряд

У побережья ОАЭ, к северу от порта Шарджи, рядом с сухогрузом разорвался снаряд. Моряки не пострадали, пишет пресс-служба британского UKMTO на официальном сайте ведомства.

В управлении пояснили, что взрыв произошел в воскресенье, 22 марта, на небольшом расстоянии от сухогруза, следовавшего в пункт назначения.

Капитан судна незамедлительно связался с соответствующими службами, доложил о происшествии, рассказал, что члены экипажа не пострадали.

Вместе с тем, уточнили в UKMTO, капитан не посчитал нужным раскрыть, какие повреждения причинили судну осколки снаряда.

Ранее сообщалось, что в марте Иран неоднократно атаковал ракетами и дронами суда, связанные с США и Израилем, а также нефтетанкеры.