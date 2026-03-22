Залужный перед событиями в Венесуэле сделал предупреждение США

Дешевые и эффективные беспилотники различных типов сводят на нет преимущество в живой силе и технике, заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Дипломат уточнил, что в 2025 году, незадолго до операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, провел переговоры с высокопоставленным американским чиновником.

В ходе беседы, заметил Залужный, он попытался раскрыть американской стороне специфику современных масштабных военных конфликтов. В частности, рассказал собеседнику, что попытка превратить «солдата в машину» является ошибкой.

По его мнению, государство, которое в ходе противостояния с другой сторон попробует пользоваться классическими методами, будет опираться на «большие батальоны», проиграет.

Появились новые подробности о тайном оружии США для захвата Мадуро

Экс-главком пояснил, что дроны различных типов, дешевые и эффективные, сведут на нет преимущество противника в живой силе и технике.

Вместе с тем, заметил Залужный, богатые, развитые страны не откажутся от применения живой силы, не перейдут на роботов «из-за гордости и величия». Это обусловлено тем, уточнил он, что для них конфликт, где бойцы заменены машинами, представляется «войной бедных».