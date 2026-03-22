Выяснилось, куда будет бить Иран после ядерных объектов Израиля

Израиль ждут еще более жесткие удары после атаки Ирана по находящимся рядом с ядерными объектами городам Димона и Арад. Более того серьезно напрячься нужно военно-политическому руководству Израиля. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, Иран, нащупав слабые места в системе ПВО своего противника, вероятнее всего, начнет уничтожать подземные бункеры, где прячется «верхушка» Израиля.

Напомним, что на днях конфликт на Ближнем Востоке перешел очередную «красную линию». Власти Ирана заявили об ударе США и Израиля по иранскому ядерному объекту в Натанзе. Утечек радиации не произошло. Затем, предположительно, бомбардировщики США B1-B атаковали город Пардис, где находится комплекс, связанный с иранской ядерной программой.

В ответ Иран ударил по городу Димона в Израиле, вблизи которого расположены ядерные объекты. Ракета или её обломок попали в здание с людьми. Здание обрушилось, под завалами люди, несколько десятков ранены. Ещё одна иранская ракета упала в израильском городе Арада. Здесь в результате атаки пострадали семь жилых домов, сообщается минимум о 50 раненых. Израильские службы были вынуждены признать, что ракета не была перехвачена системой ПВО.

Эксперт Малек Дудаков в беседе с «МК» отметил, что этот удар по ядерным объектам Израиля очень показателен:

- Судя по кадрам фото- и видеоподтверждения, израильская система ПВО либо окончательно выдохлась и в принципе не способна сбивать такие баллистические ракеты, либо они очень серьёзно экономят запасы зенитных ракет, опять же из-за того, что понимают, что новые баллистические ракеты Ирана, они сбить не могут.

Но в любом случае это, действительно, серьёзное попадание в непосредственной близости от ядерного объекта. Скорее всего, там пострадали сотрудники, которые работали, возможно, даже учёные, которые как раз занимаются развитием ядерной программы Израиля. Думаю, сейчас с ядерной программой будут, конечно, большие проблемы. При этом Иран, таким образом, тестирует как бы эти остатки очаговой системы ПВО, которая ещё сохраняется у Израиля. И если Иран получил сигнал о том, что эту очаговую систему ПВО уже вполне легко и свободно можно пробивать, то, конечно, следующие удары будут ещё более жёсткими.

- Утверждалось, что иранские ракеты не смогут пробить подземные бункеры, где Израиль прячет свои ядерные объекты. Так ли это?

- Иран имеет возможность применять и гиперзвуковые ракеты, в том числе с кассетными боеприпасами. Как раз иранские гиперзвуковые ракеты - это то оружие, которое способно разрушать и уничтожать даже самые глубокие израильские бункеры. Безусловно, по ним нужно попасть для начала. Как мы знаем, у любой баллистической ракеты точность попадания может быть не всегда самой высокой. Но если она попадёт по этому ядерному объекту, там, конечно, никому мало не покажется.

Поэтому, действительно, это очень серьёзная эскалация и очень тревожный сигнал для израильского военно-политического руководства. Потому что точно также Иран имеет возможность бить и по правительственным бункерам, где сейчас прячется израильская элита в надежде, что её эта война не затронет. Хотя всем очевидно, что рано или поздно и и на ней это, конечно, очень болезненно отзовется.

- Как США и Израиль будут отвечать на эти удары?

- Что касается США и Израиля, то они будут в отместку бить по Ирану. Но как раз с этим у них большие проблемы. Потому что запасы дальнобойных ракет на вооружении у США истощаются. Только за первую неделю конфликта пришлось истратить 800 высокоточных боеприпасов JASSM воздушного базирования, а всего таких средств поражения на вооружении у Пентагона три-четыре тысячи. Истрачено не менее 300 ракет «Томагавк» из оставшегося запаса в три тысячи ракет. Это результат только за первую неделю конфликта.

У нас нет пока данных за вторую и третью неделю, но такими темпами уже к апрелю запасы высокоточных ракет у Америки будут истощены. То же самое касается и Израиля. Хотя американцы с израильтянами смогли уничтожить немалую часть военных объектов Ирана, находящихся на поверхности, им не удаётся пока что нанести серьёзные повреждения тем объектам Ирана, которые находятся глубоко под землёй — бункерам, шахтам, тоннелям, которые идут вглубь на 300 метров и ниже.

С этим пока коалиция США и Израиля поделать ничего не может. Хоть Трамп и кричит у себя в соцсетях, что якобы они уже уничтожили полностью военный потенциал Ирана, но всем становится очевидно, что это неправда. И сейчас в этой войне мы наблюдаем коренной перелом в пользу Ирана.

Время начинает играть на стороне Ирана - Ормузский пролив перекрыт, это создаёт очень серьёзные энергетические проблемы в странах Запада. И удары Ирана становятся все более и более болезненными и для военной инфраструктуры США в регионе, и для Израиля.