Ракета-перехватчик Patriot могла стать причиной масштабного взрыва в Бахрейне, случившегося 9 марта. Тогда пострадали 32 человека, включая детей, несколько зданий были разрушены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на международных аналитиков.

Агентство ссылается на анализ Миддлберийский институт международных исследований (США). Аналитики пришли к выводу, что инцидент был связан с ракетой комплекса «Пэтриот».

«Управляемая американцами батарея ПВО «Пэтриот», вероятно, выпустила ракету-перехватчик, ставшую причиной взрыва. В результате были ранены десятки мирных жителей и разрушены дома в союзном США Бахрейне»,— пишет Reuters.

Бахрейн также впервые признал, что ракета «Пэтриот» была причастна к взрыву на острове Ситра, недалеко от столицы Манамы, где находится нефтеперерабатывающий завод.

Представитель правительства Бахрейна сообщил в субботу, что ракета, «спасая жизни», успешно перехватила иранский беспилотник в воздухе. При этом чиновник попытался смягчить формулировки.

«Понесенные повреждения и ранения не были результатом прямого удара о землю ни перехватчика «Пэтриот», ни иранского беспилотника», — заявил представитель королевства.

Ранее и Бахрейн, и Вашингтон возложили вину за взрыв 9 марта на Тегеран, не представляя доказательств. Центральное командование США сообщило в соцсети X, что иранский беспилотник нанес удар по жилому району в Бахрейне.

Взрыв произошел через 10 дней после начала войны с Ираном», Пострадали 32 человека, включая детей, некоторые получили серьезные ранения.