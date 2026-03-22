США и Израиль стараются не допустить вовлечения хуситов в войну с Ираном

США и Израиль стараются не допустить вовлечения йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов) в войну с Ираном. Об этом пишет WSJ.

По данным издания, саудовские чиновники пытаются при помощи дипломатических инструментов удержать хуситов от участия в боевых действиях.

Как утверждают источники портала, в свою очередь, США и Израиль стараются не допускать провокаций, которые могли бы вовлечь в конфликт хуситов.

Ранее сообщалось, что хуситы рассматривают возможность блокировки Баб-эль-Мандебского пролива в случае принятия решения о вступлении в конфликт на стороне Ирана.