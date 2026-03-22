Часть Киева осталась без света

По данным украинских СМИ, перебои с электроснабжением затронули ряд районов украинской столицы вследствие аварийной ситуации на энергетическом предприятии, получившем значительные повреждения от прошлых обстрелов. Об этом проинформировали представители компании ДТЭК. Кроме того, электроснабжение было прекращено в части Броварского района.

21 марта в Киеве также наблюдались проблемы с подачей электроэнергии и воды в ряде районов, вызванные аварией на сетевых объектах.

По информации, предоставленной пресс-службой энергокомпании ДТЭК, отключения коснулись части Дарницкого и Днепровского районов столицы. Эксплуатационный сбой оборудования послужил катализатором данной ситуации. Специалисты энергетических служб уже приступили к работам по возобновлению нормального электро- и водоснабжения.