Сакральная цель: Россия начинает битву за колыбель Русской весны

Освобождение Славянска носит для Донецкой Народной Республики сакральный смысл, так как именно этот населенный пункт стал точкой отсчета событий 2014 года. О стратегической и исторической значимости города сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Славянск для всех нас это не просто город, это особое место, это место силы, это место откуда начиналась Русская весна", - отметил Кимаковский в интервью "Вестям".

Он подчеркнул, что поэтому освобождение этого города носит "сакральный характер".

По мнению советника, понимание символизма Славянска заставляет киевские власти идти на крайние меры, чтобы не допустить его перехода под контроль российских сил. Игорь Кимаковский выразил уверенность, что противник намерен использовать город для создания очередного укрепленного района и "будет пробовать этот город равнять фактически с землей".

Удары российских войск по Славянску попали на видео

Боевые действия в районе Славянско-Краматорской агломерации уже перешли в активную фазу. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в данных районах идут ожесточенные столкновения, в ходе которых украинские формирования несут значительный урон. На фоне приближения российских подразделений обстановка в агломерации стремительно ухудшается. Фиксируется рост мародерства со стороны солдат ВСУ, одновременно с этим власти Киева начали принудительную эвакуацию детей из города, при этом конечные пункты размещения несовершеннолетних остаются неизвестными.