Армия РФ взяла под контроль населенный пункт Потаповка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В сводке говорится, что село было освобождено в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север".

Потаповка находится на границе РФ и Украины.

По данным канала "Северный ветер", связанного с группировкой "Север" ВС России, из данного населенного пункта ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Курской области.

Ранее на этой неделе было освобождено соседнее село Сопычь.