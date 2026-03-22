В Британии заявили, что Иран может нанести ракетный удар по Лондону

Удары по британской базе на острове Диего-Гарсия доказывают, что иранские баллистические ракеты могут долететь до Лондона. Об этом пишет газета The Telegraph.

Автор публикации недоумевает, как иранцы смогли нанести удар по объекту, находящемуся в 5 тысячах км от Тегерана. Это, по его мнению, означает, что и «Лондон может оказаться в зоне досягаемости».

Колумнист The Telegraph пишет, что Британия слабо защищена от баллистических атак. У нее нет Patriot, как у немцев и поляков, или собственного аналога ракет-перехватчиков, как у французов. Размещенные в Восточной Европе американские комплексы ПВО не гарантируют Лондону защиту.

«В нынешней ситуации наше воздушное пространство практически полностью беззащитно», — резюмирует автор.

В эти выходные в мировых СМИ появилась противоречивая информация об ударе Ирана баллистическими ракетами по острову Диего-Гарсия. На острове находится база, которую используют военные самолеты США.