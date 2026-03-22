«Очень тяжелая ночь»: Израиль пережил масштабную атаку ракетами

Иран в ночь на воскресенье, 22 марта, снова атаковал Израиль. Ночь стала тяжелой для страны во всех смыслах — на населенные пункты обрушились ракеты массой от одной до двух тонн, пострадали свыше 100 человек, пишет обозреватель Нери Зильбер в статье для Financial Times.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что ВМС и ВВС Соединенных Штатов полностью уничтожили ракетный потенциал Исламской Республики. Аналогичные заявления, добавил он, делали и в Армии обороны Израиля, напомнил журналист.

Вместе с тем, пояснил автор статьи, Иран наносил и наносит удары по объектам США и Израиля в регионе — военным базам, аналитическим центрам, портам, отелям, где снимают номера американские военные.

Зильбер уточнил, что первый удар пришелся на город Димона, расположенный недалеко от ядерного исследовательского центра страны и тяжеловодного реактора. Несколько часов спустя второй залп поразил соседний город Арад, сильно повредив несколько многоэтажных жилых зданий.

В общей сложности, пострадали 120 человек, 11 из них получили серьезные ранения, предположительно, от осколков кассетных ракет.

В Иране ответили на 48-часовой ультиматум Трампа

В ЦАХАЛ заметили, что после налета начали расследование неудовлетворительной работы систем ПВО — ракеты-перехватчики не смогли сбить иранские снаряды, в том числе, тяжелые.

В Тегеране уже заявили, что неспособность перехватить ракеты, запущенные по Израилю, сигнализирует о «вступлении в новую фазу» войны, подчеркнул автор статьи.

Ранее Трамп сообщил, что допускает рассматривает возможность «свертывания» американской кампании против Ирана. Он отметил, что США «очень близки» к достижению своих целей.