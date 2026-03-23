Война с Ираном добивает остатки Британской империи

Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове?

Крупная военно-политическая интрига разыгралась между США и Великобританией. Интрига эта имеет прямое отношение и к колониальному британскому прошлому, и к идущей прямо сейчас войне США и Израиля с Ираном.

Сначала, 20 марта, британские власти заявили о том, что американские силы могут использовать их базы для ударов по иранским войскам, угрожающим кораблям в Ормузском проливе. В ответ иранские власти обозначили это согласие как «участие в агрессии» и обещали ответный удар по британским базам и объектам – тем, до которых могут дотянуться или они, или их региональные союзники. В том числе и ливанская «Хезболла», в зоне досягаемости ракет которой находится остров Кипр. И не только пообещали, но и нанесли такие удары по Кипру.

На Кипре как раз расположены две базы Королевских ВВС – Акротири и Декелия (Akrotiri и Dhekelia). Их общая площадь составляет порядка 256 кв. км, или 3% всего острова (включая занятую турками часть). Можно сказать, что эти базы являются одними из последних осколков заморских территорий Британии, рудиментами Британской империи, хотя и получены Лондоном уже во второй половине XX века.

По соглашению 1960 года, заключенного между киприотами, греками, турками и британцами, базы являются суверенной британской территорией. Проще говоря, в отличие от ситуации с американскими базами в Испании (где Мадрид имеет право запретить их использование в тех или иных конфликтах), правительство Кипра не может ограничить функционирование британских баз или, например, закрыть свое воздушное пространство для самолетов Его Величества. А значит, вопреки своей воле, автоматически оказывается втянутой в любой конфликт, который ведет Великобритания.

И если, например, втягивание в ливийскую войну ничем особым Кипру не грозило (поскольку у Муаммара Каддафи не было возможностей для удара по Кипру), то втягивание в иранскую войну уже грозит. Причем дело не только в возможных мгновенных ответах Ирана – уже очевидно, что эта война приведет к новому витку конфликтов на Ближнем Востоке. Конфликтов, где Великобритания – а значит Кипр – будут принимать участие.

И британцы это не только понимают, но и признают. Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Кипр «является целью только из-за наших суверенных баз там».

Именно поэтому еще 18 марта кипрские власти назвали британские власти на острове «пережитком колониализма». И призвали к «открытому и честному разговору с британским правительством», «когда этот кризис закончится».

Президент Кипра Никос Христодулидис ясно дал понять, что британским базам в его стране более не рады. По его словам, на британских базах находится более 10 тыс. граждан Кипра (в основном это жители деревень, находящихся на управляемой британцами территории), и правительство острова несет ответственность за этих людей.

Для Великобритании закрытие баз было бы тяжелым ударом. Базы на Кипре – это единственный актив, при помощи которых Лондон может контролировать ситуацию в Восточном Средиземноморье (ближайшие базы находятся лишь на Гибралтаре и в Джибути). Поэтому Лондон от диалога с Кипром отказывается. В Минобороны Великобритании просто заявляют, что базы «играют решающую роль в обеспечении безопасности британских граждан и наших союзников в Средиземноморье и на Ближнем Востоке».

Однако если этот диалог начнется, то британцам нечем будет крыть. С политической точки зрения у Христодулидиса правительство меньшинства – но дело в том, что и кипрская оппозиция тоже требует изгнания британских «колонизаторов».

«Сейчас задача состоит в том, чтобы при каждом удобном случае ясно давать понять, что Кипр не является и не хочет стать военной базой», – говорит лидер одной из ведущих оппозиционных партии «АКЕЛ» Стефанос Стефаноу.

Он напоминает, что его политическая сила «десятилетиями» настаивает на уходе британцев с острова.

С юридической точки зрения пересмотр соглашения сложен, ведь он заключался не только между Кипром и Великобританией. Однако если Никосия примет на вооружение логику деколонизации, то она может просто потребовать возврата своей суверенной территории. То есть не пересмотра соглашений, а денонсирования их.

И конечно, для Кипра уход британцев тоже был бы потерей с военной точки зрения, остров не может сам себя защитить. Однако и Британия, как выясняется, его не защищает. Да и не защищала. Когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорит о том, что «Великобритания в полной мере занимается обеспечением безопасности Кипра и британского военного персонала, дислоцированного там», то он, видимо, забывает события 1974 года, когда Лондон пальцем о палец не ударил для защиты острова от турецкого вторжения.

При этом есть другие, кто не только готов, но и обязан защищать. Вопреки заявлениям министра юстиции и бывшего главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми Кипр не является «союзником по НАТО» (и не может туда войти, поскольку Анкара выступает против), но зато он входит в ЕС. А значит подпадает под соглашения Евросоюза о коллективной обороне.

«Европейский совет признает намерение Кипра начать обсуждение с Великобританией вопроса о британских базах на Кипре и готов оказать необходимую помощь»,

– говорится в заявлении по итогам прошедшего саммита ЕС.

Лидеры Европы придерживаются такой же точки зрения. «Кто атакует Кипр, тот нападает на Европу», – заявил Макрон и даже отправил на к берегам острова авианосец. Италия добавила к этому фрегат, а Греция – еще два фрегата и четыре самолета. И это не значит, что другие страны не помогут – министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль объяснил, что в рамках распределения военной нагрузки внутри ЕС было принято решение как раз переложить помощь на средиземноморские страны.

«Если Кипр действительно нуждается в нас, мы будем присутствовать», – заявил он.

Поэтому все, что сейчас остается Лондону – это тянуть время и попытаться погасить порыв кипрских властей за счет симуляции активности. Так, британские власти заявили, что «для укрепления нашей обороны в регионе в условиях этого конфликта мы развернули (на Кипре – прим. ВЗГЛЯД.) дополнительные радиолокационные и противовоздушные системы, современные самолеты F-35, а также разместили дополнительно 400 человек персонала, непосредственно поддерживающих деятельность противовоздушной обороны».

А 21 марта Кир Стармер лично позвонил Никосу Христодулидису и изменил свое решение, принятое всего несколько дней назад. Теперь в Лондоне заявляют, что «база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона». То есть американцы не смогут использовать базу для нанесения ударов по Ирану.

Правда, иранцы и Хезболла обещания британского правительства в грош не ставят. И скорее всего, иранские беспилотники и ракеты снова будут бить по Кипру. А значит, под давлением общественности Христодулидис может занять еще более радикальную позицию в отношении «последствий колониального прошлого». И тем самым война с Ираном приблизит момент, когда Британии придется расстаться с имперским наследием на стратегически важном перекрестке Средиземного моря.