Бывший офицер ВВС рассказал о выведенных НЛО из строя 20 ядерных ракетах

Бывший офицер ВВС США подробно описал ужасающие моменты, когда НЛО якобы вывели из строя ядерное оружие Америки без единого выстрела. Американрец Роберт Салас, которому сейчас 85 лет, заявил, что 20 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman I были выведены из строя неизвестной силой, которая смогла пробить все защитные системы на военно-воздушной базе Мальмстром в Монтане в 1967 году.

© Московский Комсомолец

По словам Саласа, 16 и 24 марта 1967 года охранники базы сообщили, что видели странные, быстро движущиеся огни в небе, которые могли мгновенно останавливаться и зависать, и испускали ярко-красное свечение прямо перед тем, как американские МБР, спрятанные под землей, отключились.

Салас, который в те времена холодной войны был одним из двух офицеров, находившихся в подземной капсуле управления запуском, добавил, что охранники, звавшие на помощь, были убеждены, что это не советские самолеты, совершающие атаку, подчеркивает Daily Mail.

Ветеран американских Военно-воздушных сил рассказал в подкасте Дэнни Джонса, что он убежден в том, что это разумные нечеловеческие цивилизации посетили Землю и попытались предотвратить ядерную катастрофу, вызванную Третьей мировой войной: "Это другая цивилизация, которая посещает нас и обеспокоена тем, что мы уничтожаем эту планету в результате ядерной войны, по многим причинам, возможно, некоторые из них мы даже не понимаем".

Бывший военнослужащий добавил, что расследование, проведенное аэрокосмической компанией Boeing, не смогло определить, что именно отключило боеголовки, потому что американские ракетные комплексы были специально сконструированы для защиты от подобных помех.

"Они понятия не имели, как этот сигнал мог быть введен в каждую из ракет. Кабельная система, которая у нас была, была трижды экранирована от внешних электромагнитных помех", - утверждает Салас.

По словам Саласа, первое наблюдение НЛО произошло 16 марта 1967 года, когда 10 межконтинентальных баллистических ракет были одновременно выведены из строя без предупреждения таинственным роем НЛО.

Восемь дней спустя Салас сказал, что столкновение началось, когда охранник с верхнего этажа позвонил ему в подземную комнату управления запуском около 10 часов вечера по Восточному времени и сообщил о множестве странных огней, летающих в небе над базой ядерного оружия.

Охранники утверждали, что эти “фары” могли менять направление движения, совершать резкие повороты на 90 градусов и были абсолютно бесшумными, не издавая шума двигателя.

Салас вскоре получил еще один отчаянный звонок от службы безопасности, в котором говорилось, что НЛО, зависший прямо над главными воротами авиабазы Мальмстрем, излучает пульсирующий красноватый свет.

После приказа охране не допустить НЛО на территорию ракетного комплекса охранники сообщили, что видели такие же или похожие огни, парящие прямо над двумя ракетными шахтами примерно в миле от диспетчерской.

"Внезапно раздается громкий звуковой сигнал, и мы понимаем, что это значит. Это означает, что с одной из ракет возникла проблема. Смотрим на табло, и, конечно же, одна из ракет сменила цвет с зеленого на красный. Не запускается. Нет запуска, нет возможности запустить, - рассказал Салас ведущему подкаста Дэнни Джонсу. – Очень быстро после этого, бац, бац, бац, бац, бац, все 10 они отключились. Все они стали красными".

Роберт Салас сообщил, что сигнальные огни также погасли, что означало, что что-то или кто-то проник на огороженную территорию, где хранились ракеты. Когда он позвал охранников осмотреть ракетные шахты, они сообщили, что НЛО улетел как раз в тот момент, когда они прибыли.

После этой встречи сотрудники Управления специальных расследований ВВС (AFOSI) приказали Саласу и его командиру подписать строгие соглашения о неразглашении, угрожая тюремным заключением, если они когда-либо будут обсуждать это событие.

Однако офицер-ветеран стал известен общественности спустя десятилетия после того, как прочитал о подобном инциденте в общедоступной книге об НЛО и решил, что информация уже просочилась, отмечает Daily Mail.

Инженеры Boeing, которым было поручено исследовать ракетный комплекс, пришли к выводу, что внешний электромагнитный сигнал каким-то образом нарушил работу систем наведения и управления ракетами, в частности, повлияв на устройство, называемое логическим соединителем в каждой из них.

Несмотря на обнаружение вероятной причины, в Boeing также отметили, что ни одно обычное устройство или испытание не могло воздействовать на все 10 ракет одновременно, поскольку каждая ракета была независимо размещена в шахте, предназначенной для блокирования электромагнитных помех.

Официально Пентагон на протяжении десятилетий утверждал, что нет никаких доказательств существования НЛО или внеземных существ, посещавших Землю, напоминает Daily Mail. Однако президент Трамп приказал военному министру Питу Хегсету обнародовать все правительственные файлы, связанные с поисками этих неопознанных летательных аппаратов, чтобы общественность могла самостоятельно изучить доказательства.