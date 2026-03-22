Иран сделал заявление об атаке по военной базе Британии и США

В Иране прокомментировали предполагаемый баллистический удар по военной базе Британии и США на острове Диего-Гарсия. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране.

Накануне издание The Wall Street Journal написало со ссылкой на анонимных американских чиновников, что Иран нанес по базе Диего-Гарсия удар двумя баллистическими ракетами средней дальности. Обе не достигли цели.

Сегодня эту информацию прокомментировали в Тегеране.

«Высокопоставленный иранский чиновник сообщил, что Иран не несёт ответственности за ракетные атаки на Диего-Гарсию», — передает Al Jazeera.

Информация телеканала противоречит данным, обнародованным в субботу иранским агентством Mehr. Его источник в Тегеране подтвердил, что две баллистические ракеты были посланы в сторону Диего-Гарсия, и это стало «важным этапом противостояния с США».

Диего-Гарсия расположен примерно в 4000 км от иранской территории. На острове находится одна из двух баз, которые Лондон разрешил использовать американцам для «оборонительных операций» в войне против Ирана.