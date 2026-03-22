Курский пенсионер не испугался взрыва БПЛА и стал звездой интернета

В интернете распространился ролик, запечатлевший жителя Курска пожилого возраста, который проявил хладнокровие перед лицом непосредственной угрозы падения украинского беспилотника на автомобиль и продолжил движение. Видеоматериалы, снятые камерой уличного наблюдения, были обнародованы в Telegram-канале «Типичный Курск».

На опубликованных кадрах запечатлен пожилой мужчина с сумкой-авоськой, идущий между двумя строениями. Внезапно беспилотник атакует автомобиль, вызывая взрыв. Тем не менее, пенсионер остался невозмутим: он лишь на секунду замер, взглянул на поднимающееся от машины облако серого дыма и продолжил свой путь неспешным шагом.

Поступок курянина вызвал у интернет-пользователей удивление. За короткий промежуток времени видео набрало свыше 300 тысяч просмотров, а под ним появилось множество комментариев.

Сетевая аудитория выражает восхищение невозмутимостью мужчины и отпускает шутки про седативные препараты. «Какими успокоительными он пользуется?» — иронично поинтересовался один из пользователей. «Вот это спокойствие!» — отметил другой комментатор.