Зязиков: случай с дронами показал уязвимость британских баз на Кипре

Посол России на Кипре Мурат Зязиков в интервью РИА Новости заявил, что недавняя атака беспилотника на британскую авиабазу «Акротири» вызвала серьёзную тревогу среди местного населения. По его словам, инцидент показал, что наличие иностранных военных объектов на острове не гарантирует защиту от внешних угроз.

«Киприоты всерьез встревожены произошедшим. Случай с беспилотником наглядно продемонстрировал, что такие объекты не оберегают страну от потенциальных посягательств», — подчеркнул Зязиков.

Он отметил, что в стране идёт активная общественно-политическая дискуссия о целесообразности иностранного военного присутствия, а также о возможном участии Кипра в международных военных союзах.

Говорить о будущем британских баз «Акротири» и «Декелия», действующих на основании договора 1960 года, пока преждевременно, добавил дипломат. Тем не менее, он подчеркнул, что случившийся инцидент продемонстрировал потенциальные риски, связанные с их присутствием.

Ранее пресс-служба правительства Кипра сообщила, что 2 марта база «Акротири» подверглась атаке дрона, при этом ущерб оказался минимальным. В тот же день силы ПВО перехватили ещё два беспилотника, которые направлялись в сторону объекта.