СМИ: Неизвестные дроны налетели на базу ВВС США в Луизиане

В начале марта над военной базой ВВС США с ядерными бомбардировщиками B-52 в Луизиане заметили большое количество «неопознанных дронов». Об этом сообщает издание «The Independent».

По данным источника, налеты БПЛА происходили в течение нескольких ночей подряд. В связи с этим военные ввели режим изоляции на объекте и приостановили работу взлетно-посадочных полос на базе. Отмечается, что цель полетов «неопознанных» беспилотников и их принадлежность пока не установлены.

По словам военнослужащих, не исключено, что инцидент мог быть частью разведки или тестирования систем обороны. 20 марта десятки иранских дронов атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке. Информация о последствиях ударов и пострадавших в тот момент не приводилась, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее агентство «Bloomberg» сообщило, что замаскированное под списанный газовоз судно «Jamal» прошло через заблокированный Ормузский пролив.