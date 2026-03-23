Заблокированный Ормузский пролив удалось преодолеть «зомби-танкеру»

Ормузский пролив удалось преодолеть кораблю, который был списан пять лет назад. О проходе через заблокированную транспортную артерию «зомби-танкера» сообщает Bloomberg.

Согласно сервису отслеживания судов, танкер с нефтью Nabiin находился в Персидском заливе в воскресенье вечером, а к утру понедельника был уже в Оманском заливе. При этом, по имеющимся данным, это судно, построенное в 2002 году, было отправлено в утиль в Бангладеш пять лет назад

Это уже второй случай, когда корабли с подсанкционными энергоресурсами выдают себя за списанное законопослушное судно. Так, в минувшую пятницу через Ормузский пролив прошел танкер, выдающий себя за газовоз Jamal, который был утилизирован в Индии.

Пока что те немногие суда, которые прошли через пролив, либо связаны с Ираном, либо получили одобрение Тегерана на проход, отмечают в Bloomberg.

Ранее представитель Тегерана в Международной морской организации (ММО) ООН Али Мусави заявил, что власти Ирана будут пропускать через Ормузский пролив только суда из дружественных стран. Возможность движения для танкеров из вражеских государств останется нулевой. Власти страны, подчеркнул Мусави, готовы сотрудничать с представителями ММО для повышения безопасности и защиты моряков в Персидском заливе.