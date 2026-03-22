В ОАЭ зафиксировали ракетные удары

Иранское агентство Fars сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты подверглись ракетным обстрелам.

Как отмечается в СМИ, подробности произошедшего на данный момент не уточняются.

13 марта Иран нанес удар беспилотным летательным аппаратом по зданию Дубайского международного финансового центра (DIFC).

Компания Qatar Energy ранее сообщала, что ее производственная инфраструктура вновь подверглась ракетному обстрелу. На место были направлены экстренные службы.

Также стало известно, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции нанесли удары по военным объектам США в трех странах Персидского залива. По данным иранской стороны, под атаку попали базы Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ и другие.

8 марта власти ОАЭ, согласно данным израильских СМИ, впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.

Президент ОАЭ Заид Аль Нахайян заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей.