Под удар США могут попасть около 110 газовых электростанций Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил "ударить и уничтожить" иранские электростанции, "начиная с самой крупной", если иранцы не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов.

Согласно данным исследовательского сайта OpenInfraMap, в Иране насчитывается около 110 газовых электростанций, небольшое число из которых является гибридными. Исламская Респубика также эксплуатирует солнечные, гидро-, ветровые, нефтяные, дизельные, угольные, геотермальные и атомные электростанции, согласно данным сайта. Три крупнейших по мощности завода работают на газе.

Комбинированная циклическая электростанция Дамаванде мощностью 2868 мегаватт расположена примерно в 70 километрах к юго-востоку от центра Тегерана. Станция Шахид Салими мощностью 2215 мегаватт расположена в провинции Мазандаран, недалеко от Каспийского моря. Наконец, станция Шахид Раджай мощностью 2043 мегаватт находится примерно в 110 километрах к северо-востоку от центра Тегерана. Для сравнения, West County Energy Center во Флориде, крупнейшая действующая электростанция на природном газе в США, имеет мощность 3750 мегаватт.

Иран производит большую часть электроэнергии с помощью ископаемого топлива, уточняет CNN. Более 340 тысяч ГВт·ч поступали из таких видов топлива, при этом почти 28 000 ГВт·ч в 2023 году приходилось на возобновляемую энергию, согласно данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Иран заявляет, что у него в эксплуатации имеется только один ядерный реактор, атомная электростанция Бушер на западе и еще один находится в стадии строительства, уточняет МАГАТЭ. В 2023 году Иран произвел 5740 ГВт·ч электроэнергии с помощью ядерной энергии. Организация по ядерной энергии Ирана заявила, что "враждебный снаряд" поразил объект в Бушере во вторник, но не сообщила о жертвах и повреждениях объекта.