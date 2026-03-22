В Госдуме назвали главное преимущество армии РФ перед западными

Российские военачальники за время СВО получили бесценный боевой опыт, которого нет и не может быть у командующих западными армии. Это главное преимущество Вооруженных сил России на сегодняшний день, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Наши нынешние командиры и командующие получили бесценный опыт, которого нет и он не может появиться ниоткуда у их западных оппонентов, - сказал Картаполов. - На сегодня это, наверное, главное, в чем они проигрывают, потому что подобного рода командиров и начальников в нынешних европейских армиях нет. Появиться им неоткуда, это воспитывается годами".

Депутат отметил, что технические оснащение войск тоже является важным аспектом.

