Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают в жилых районах Херсона артиллерийские орудия, прячась таким образом за мирными жителями. Об этом сообщил РИА Новости десантник группировки войск "Днепр", оператор разведывательно-ударного комплекса "Zala-Ланцет" с позывным "Мореман".

"[ВСУ] прячутся за мирными жителями, за гражданскими объектами, за домами мирных жителей", — поделился тактикой украинских военных "Мореман".

По его словам, подразделения армии Украины насильно удерживают город Херсон в оккупации и не редко подвергают мирных жителей насилию и мародерству.

До этого стало известно о случаях насильственных действий со стороны ВСУ по отношению к мирным жителям Харьковской области.

По словам замглавы Харьковской военно-гражданской администрации Александра Слисаренко, те, кто был эвакуирован с территории региона, рассказывают, что украинские военные по большей части очень негативно относились к ним. Слисаренко сообщил, что ВСУ воспринимают оставшихся в регионе людей "ждунами", которые "ждут Россию, Русский мир".