БПЛА уничтожены в четырёх районах Ростовской области

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в четырёх районах региона были уничтожены беспилотники.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, отметив, что речь идёт о Тарасовском, Кашарском, Милютинском и Родионово-Несветайском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Уточняется, что опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

Днём ранее один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области.