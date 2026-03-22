В США предупредили о последствиях возможной победы над Ираном
Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не обладают нужными ресурсами для нанесения Ирану стратегического поражения. Об этом он высказался в интервью профессору Гленну Диесену, опубликованном на его YouTube-канале.
Джонсон предупредил США о последствиях возможной победы над Ираном и подчеркнул, что она обойдется Вашингтону в миллион жизней его граждан.
«Мы думаем, что у нас есть военная мощь, чтобы победить их. Но у нас нет. Мы могли бы победить Иран, только если бы потеряли миллион человек, если бы понесли неприемлемо высокие потери как в плане жертв, так и в плане техники», — отметил экс-офицер ЦРУ.