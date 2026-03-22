Планы Украины продавать оружие идут вразрез с представлениями о всей военной поддержке со стороны Запада. Об этом пишет норвежский портал Steigan.

© Газета.Ru

«[Это] полностью противоречит тому, <…> что стране срочно нужна военная поддержка для борьбы за «свою свободу», — говорится в публикации.

Как стало известно автору материала, украинские власти планируют «зарабатывать миллиарды» на экспорте вооружений. Таким образом он пришел к выводу, что «борьба за свободу», о которой говорят украинцы и их европейские партнеры, это «нечто иное».

В статье отмечается, что заработанные Украиной средства на продаже оружия вряд ли укрепят экономику страны из-за коррупции, в том числе в оружейной промышленности.

«Никто не имеет ни малейшего представления, чьи карманы наполнятся этими доходами на самом деле», — подытожил автор публикации.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет выступил против помощи Украине. По его словам, Соединенные Штаты до сих пор имеют дело с ситуацией, которую создал бывший президент страны Джо Байден, а именно с истощением запасов собственных боеприпасов. Хегсет выразил недовольство из-за того, что их по-прежнему поставляют не американским вооруженным силам, а украинской армии. В связи с этим он призвал прекратить отправлять Украине вооружения и вместо этого использовать их в интересах Вашингтона.