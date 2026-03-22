В Тульской области введена опасность атаки дронов

В Тульской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и при необходимости звонить в экстренные службы по номеру 112. Накануне силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в регионе пять беспилотников.

При этом никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. Власти Тульской области также объявляли об опасности атаки дронов и ракет. Сигнал при ~угрозе атаки БПЛА~ предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.