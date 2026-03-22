Стало известно о «катастрофе на миллиард» для Вооруженных сил Германии

Новая система связи и управления, разрабатываемая для сухопутных войск Германия в рамках проекта D-LBO стоимостью около миллиарда, на практике оказалась неработоспособной и, более того, может представлять угрозу для жизни и здоровья военнослужащих. Об этом говорится в отчете о ее испытаниях, передает Welt.

© Lenta.ru

Издание назвало ситуацию «IT-катастрофой на миллиарды». Так, вместо модернизации Вооруженные силы столкнулись с провалом уже профинансированных разработок.

В документе также указано, что использование системы представляет «угрозу для жизни и здоровья» солдат. Так охарактеризовали версию, протестированную в ноябре 2025 года. В отчете отмечается, что серьезные недостатки выявлялись даже при проведении стандартных тренировок и учений с переоборудованными основными боевыми танками.

