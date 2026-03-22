Военная мощь США будет подорвана из-за операции в Иране

Из-за военных действий против Ирана у американской армии могут существенно ограничиться её возможности, и она, вероятно, будет неспособна осуществлять военное присутствие в некоторых регионах в ближайшие годы.

«Масштабы недавних расходов на боеприпасы и ухудшение возможностей противоракетной обороны США вполне могут подорвать сдерживание в Тихом океане до конца этого десятилетия», — пишет The Economist.

Согласно статье уже в первые дни конфликта американские силы израсходовали значительные объёмы ресурсов, восполнение которых в краткосрочной перспективе представляется затруднительным. Кроме того, отмечается, что операция сопровождалась интенсивным расходом боеприпасов и дополнительной нагрузкой на военно-морской флот, который ранее уже испытывал определённые ограничения.

«На пополнение всего этого уйдут годы. Стоимость замены боеприпасов за первые четыре дня составит от $20 до $26 млрд... Однако проблема скорее связана с дефицитом, чем со стоимостью. Считается, что Америка использовала более 300 крылатых ракет TOMAHAWK в первые дни войны, но Пентагон планировал закупить всего 57 новых в текущем финансовом году», — пишет журнал.

Ранее издание утверждало, что США грозит дефицит авианосцев из-за перегрузки.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее также выразил мнение, что те оценки, согласно которым США потребуется всего лишь три дня для решения всех проблем с Ираном, оказались самообманом.