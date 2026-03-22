Военный эксперт Андрей Марочко заявил Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает солдат для боев в Николаевке под Константиновкой Донецкой Народной Республики (ДНР), как в мясорубку.

По словам Марочко, ВСУ несут безосновательные потери в Николаевке под Константиновкой. «Но украинское командование не считается с личным составом и, естественно, бросает в мясорубку все больше и больше живой силы», — отметил он.

Ранее Марочко заявил, что Вооруженные силы (ВС) России перемалывают подразделения ВСУ у Николаевки в ДНР. По его словам, успех в Николаевке поможет ВС России развить наступление на Константиновку.