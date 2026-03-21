Иран заявил об уничтожении ангара и топливных емкостей на двух базах США

Военно-морские силы Ирана атаковали две американские базы в регионе, которые используются США в качестве плацдарма для нападения на острова в Персидском заливе, контролируемые Ираном. С таким утверждением выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).

"В рамках проведенной 72-й ракетной волны по объектам противника ВМС КСИР "уничтожили ангар и топливные резервуары на базе Аль-Манхад [на территории ОАЭ] и авиабазе Али-Салем [на территории Кувейта]", - говорится в специальном заявлении корпуса.

Указывается, что при атаках было применено "большое количество баллистических ракет и беспилотников".

По утверждению КСИР, "эти две базы в последние дни стали отправной точкой для агрессии против иранских островов".