Стармер заявил, что больше не позволит США наносить удары по Ирану с базы на Кипре

Стармер: Британия не даст США использовать базу на Кипре для ударов по Ирану

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил президенту Кипра Никосу Христодулидису, что Лондон больше не даст США использовать авиабазу Акротири на Кипре для нанесения ударов по Ирану.

«Премьер-министр вновь подчеркнул, что авиабаза Королевских ВВС Акротири не будет задействована в продолжении соглашения Великобритании с США об использовании британских баз для коллективной самообороны региона, в том числе для снижения иранских ракетных возможностей», — говорится в заявлении на сайте правительства Великобритании.

В начале марта в Минобороны Британии подтвердили удар БПЛА по базе Акротири на Кипре.

Никосия выразила Лондону недовольство из-за нечёткой коммуникации и использования баз Великобритании на Кипре в военных целях.

В центре Никосии 7 марта прошла акция протеста — сотни человек выступили против британских военных баз на Кипре.

Христодулидис допустил, что вопрос о будущем британских военных баз на острове поднимут после завершения ближневосточного конфликта.