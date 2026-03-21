МАГАТЭ: сведений о повреждении ядерного центра в Израиле не поступало

МАГАТЭ не получало никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра «Негев» после удара Ирана по городу Димона.

© Global look

В заявлении МАГАТЭ в соцсети X говорится, что, согласно информации, поступающей из государств региона, фоновый уровень радиации находится в пределах нормы.

Ранее израильский «12 канал» сообщал, что Иран нанёс удар по израильскому городу Димона, где находится ядерный исследовательский центр. Пострадали 47 человек.