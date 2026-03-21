В Иране рассказали, как ответят на попытку США захватить Харк
США столкнутся с беспрецедентным ответом, если попытаются захватить иранский остров Харк. Об этом заявил военный источник агентства Tasnim.
Источник отметил, что в случае нападения на Харк ситуация для американцев будет гораздо сложнее, чем сегодня. Добыча нефти нарушится, Иран вновь атакует объекты в регионе, кроме того, американская армия не сможет удержать остров.
«Если США осуществят свою угрозу военной агрессии в отношении острова Харк, они обязательно столкнутся с ответом, беспрецедентным по сравнению с сюрпризами прошедших дней», — заявил источник.
Ранее портал Axios написал, что президент США Дональд Трамп хочет захватить остров Харк ради возобновления судоходства в Ормузском проливе.
Политологи уверены, что подобная операция приведет к краху армии США.