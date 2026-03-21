Reuters: война с Ираном выходит из-под контроля Трампа

Спустя три недели после начала военной операции против Ирана Дональд Трамп фактически утратил контроль над ходом конфликта. Вступивший в должность с обещанием удерживать США от «глупых» военных интервенций, президент теперь не контролирует ни развитие событий, ни риторику вокруг войны, которую сам же развязал, сообщает издательство Reuters.

«Трамп сам себя загнал в тупик с войной с Ираном, и он не может понять, как из нее выбраться», — цитирует агентство бывшего переговорщика по Ближнему Востоку Аарона Дэвида Миллера.

По его словам, это главный источник разочарования главы Белого дома. Дипломатическая, военная и политическая ограниченность власти Трампа стала очевидной на фоне разрастающегося конфликта.

Война обнажила ослабление влияния Трампа внутри его собственного движения MAGA — видные сторонники всё чаще высказываются против затяжного конфликта. Республиканский стратег Дэйв Уилсон предупреждает, что экономические последствия, включая рост цен на бензин, скоро заставят американцев задавать вопросы о необходимости войны, которая определяет их повседневные расходы.

Как рассказал источник в Белом доме, президент был застигнут врасплох нежеланием других членов НАТО и иностранных партнёров направлять свои военно-морские силы для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. В администрации советуют Трампу как можно скорее найти «выход» и ограничить масштабы военной операции, чтобы не выглядеть изолированным.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанося удары по военным объектам, включая Тегеран. В ответ Иран атакует израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке. Конфликт сопровождается взаимными обстрелами и ростом напряжённости в регионе.