Останина объяснила необходимость доступа Минобороны к реестру ЗАГС

Законопроект, касающийся передачи данных из органов ЗАГС военным комиссариатам, призван предотвратить «ошибки мобилизации». Об этом сообщила одна из авторов инициативы, глава комитета по вопросам семьи Нина Останина в интервью изданию «Подъём».

Она подчеркнула, что данное нововведение также ускорит процесс оформления социальных льгот для военнослужащих.

В настоящее время органы ЗАГС передают информацию в электронном формате таким учреждениям, как МФЦ, налоговые органы и суды. Эти данные касаются регистрации брака, рождения детей. Ранее суды получали подобную информацию только по запросу на бумажных носителях. Как уверяет Минцифры, данные теперь защищены, а список учреждений, имеющих доступ к ним, расширяется. Речь идет о данных, которые уже находятся в распоряжении государственных органов.

Депутат отметила, что в ходе активной фазы частичной мобилизации в России военные комиссариаты нередко ошибочно вызывали на службу многодетных отцов и одиноких родителей. Гражданам приходилось обращаться в несколько ведомств для получения необходимых документов.

«Директива Генштаба была. Теперь ничего этого не нужно делать, потому что всё в электронном виде будет», — добавила парламентарий.

21 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства законопроект, который предполагает предоставление Минобороны России доступа к данным из единого реестра ЗАГС. Как поясняют авторы инициативы, это позволит упростить предоставление социальных гарантий и компенсаций, а также улучшить ведение воинского учета.